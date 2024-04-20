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烹調技檢免衛生講習 勞動部：未降食安衛生要求

中央社／ 台北20日電
勞動部民國103年取消報考中餐或西餐烹調技檢應先取得衛生講習時數規定引起外界討論。情境示意圖。圖／Ingimage
勞動部民國103年取消報考中餐或西餐烹調技檢應先取得衛生講習時數規定引起外界討論。情境示意圖。圖／Ingimage

勞動部民國103年取消報考中餐或西餐烹調技檢應先取得衛生講習時數規定引起外界討論，勞動部今天表示，衛福部食品良好衛生規範準則已有相關規定，並未降低食安衛生要求。

民眾向監察院陳情，勞動部過去修正報考中餐或西餐烹調技術士技能檢定規範，取消應先取得衛生講習時數後才可報考規定，恐影響食品衛生安全。對此，監委田秋堇、蔡崇義深感關切，已申請自動調查。

勞動部今天指出，中（西）餐烹調等餐飲職類技能檢定，是配合衛福部對餐飲業從業人員管理需求所辦理，從檢定規範、報檢資格、命題都邀集衛福部及專家學者共同研訂後才會對外公告實施。

發展署表示，由於衛福部「食品良好衛生規範準則」已規定餐飲業從業人員持有技術士證應換發廚師證，且每年應接受衛生講習至少8小時，因此103年透過衛福部及相關專家組成的命題小組討論後，基於餐飲業從業人員管理中已訂有衛生講習要求，報檢資格不需重複律定，因此取消餐飲職類報檢資格中有關衛生講習的規定。

發展署說明，為確保取得餐飲職類技術士證者具備食品安全衛生知識與技能，除了已將原本衛生講習的相關知識列入學科試題，並訂定「技術士技能檢定食品安全衛生及營養相關職類共同規範」，納入學科及術科測試，確保取得技術士證者均具備相關食品安全衛生職能。

發展署指出，目前餐飲職類術科測試也明定測試時有化妝、嚼檳榔及將砧板當成置物板有交互污染之虞者一律扣41分，術科成績就不及格，並未降低對食品安全衛生要求。

有關監察委員申請調查，發展署表示，將配合提供資料並妥為說明，並依調查意見持續檢討改進，未來餐飲職類技能檢定報檢資格、職類規範內容如需調整，都將適時洽商衛福部意見後配合辦理。

勞動部 衛福部

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