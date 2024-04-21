台灣168／國銀員工獲利貢獻度231萬

中央銀行去年第4季國銀營運績效季報出爐，2023年稅前淨利衝上新台幣4,726億元，國銀平均員工貢獻度達231.2萬元，雙雙寫下歷史新高；39家國銀中，京城銀行人均貢獻749.1萬元，奪下冠軍寶座。

放款六大戰略產業達7.3兆

金管會公布六大核心戰略產業放款最新概況，截至2月底止，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額達新台幣7兆3,520億元，較去年底7兆2,348億元增加1,172億元，亦較2022年底6兆7,945億元增加1,336億元。

製造業PMI連13個月緊縮

3月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數回跌0.2至47.9，連續13個月緊縮。但，製造業「未來六個月展望」指數卻呈現連續二個月擴張，指數續揚2.4至56.4，是2022年4月以來最快擴張速度。

外資近五月淨匯入1.1兆元

外資近五月淨匯入1.1兆元。(本報系資料庫)

台股3月站上2萬點，多頭列車火力全開，外資也持續押寶台股，外資連續兩個月買超破千億元，3月來到1,077億元，3月外資也持續淨匯入66.62億美元，創下史上最強3月，且是連續五個月淨匯入，五個月以來外資已持續淨匯入來到新台幣1.1兆元。