促進中高齡人力運用 北分署串聯跨部會據點提案

中央社／ 台北20日電

促進中高齡勞動參與，勞動部推動五零五零壯世代就業網絡合作計畫，接受跨部會網絡據點提案促進中高齡人力運用，盼透過據點服務量能，提供更多元的就業服務網絡。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，為提升壯世代勞動參與，北分署建構「壯世代服務網」，在轄區各就業中心成立「銀髮服務專區」，並與地方政府「銀髮人才服務據點」合作提供壯世代專屬就業服務。

北分署說，為擴大服務網絡，勞動部透過「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」，與衛福部、原民會、退輔會等8個部會攜手合作，串聯各相關部會據點資源，讓8大合作部會的附屬機關、學校或民間團體都可申請。

北分署說，提案內容可含括勞雇雙方相關的就業促進課程活動、職涯諮詢、人才及工作機會開發、轉介服務等，補助項目包含人事、業務、管理等各項經費，單場活動最多補助新台幣20萬元，每案最高補助100萬。

北分署指出，從計畫公告後，北分署採主動出擊、專人輔導方式，由銀髮中心及轄區各就業中心積極邀請符合資格單位，並依服務單位量能評估合作機制輔導提案，目前新北、宜蘭、花蓮及金門地區，已有6個單位完成提案並通過審查，另有14個單位完成初步計畫，即將提案送審。

這次提案單位中，「社團法人中華民國長者照顧關懷協會」是衛福部社區關懷據點暨巷弄長照站執行單位，為協助壯世代重返職場做準備，提案辦理就業市場趨勢、職業探索等系列講座，而「花蓮縣原住民舒漾婦女關懷成長協會」是原民會文化健康站執行單位，為強化中高齡婦女求職安全意識及就業技能，協助順利再就業，提案辦理求職防騙、性別平等保障等講座及職技工作坊。

北分署說，「五零五零壯世代就業網絡合作計畫」盼透過補助機制連結跨部會網絡據點資源，推動並倡議中高齡及高齡人力再運用，提案申請至30日止，有意提案申請的單位，請速洽北分署銀髮中心。

中高齡 勞動部 求職

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