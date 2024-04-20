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台電總座王耀庭突請辭 王美花全力慰留中

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台電近期發生多起供電意外，外界撻伐聲不斷。台電總經理王耀庭今（20）日突然請辭並表示，近日社會各界對台供電穩定議題的諸多議慮及不信任，造成社會紛擾，他本人為此向國人致歉，並正式請辭台電總經理一職，以示負責。對此，經濟部王美花、政務次長兼台電董事長曾文生皆在全力慰留中。

王耀庭發出的請辭信中提到，「對於近日社會各界對於台電供電穩定議題的諸多疑慮及不信任，造成社會紛擾，本人在此向全國民眾致歉！並正式請辭台電總經理職，以示負責」。

王耀庭說，身為台電主管，每每於電力搶修時，看著同仁們為了盡快協助民眾復電不顧自身安全，就馬上頭戴安全帽，在落石坍方、路塌橋斷的情況下，不顧自身安全，衝至搶修現場即便知道隨時有被落石砸中的危險，信念只有一個，「要盡快為民眾來電趕快復電」。對於民眾賦予台電同仁「供電穩定」的責任，台電早已將之視為「義務」和必然扛起的「承擔」。415事件發生當下，也考驗台電全體同仁長久以來的各項準備及努力結果。

對於外界傳出要分區輪流停電一事，王耀庭強調，台電總公司及一級主管，當下絕對沒有對「分區輪流停電」這件事做任何討論，因為台電深知停電對民眾影響鉅大，因此，除非「確定執行限電程序」，否則絕不可能輕易對外發布停電通知，更論415當天的供電調度情況，仍在可控的範圍內。

他提到，至於這封由台電調度中心所傳出的可能分區輪停指令(簡訊)，這是台電內部於「有可能發生供電緊急情況時」，相關調度部門所必須預作的相關準備工作，預先的防範及準備工作必須做，台電同仁嚴謹看待每一次可能的危機、先做好準備，防患未然。

最後，王耀庭強調，不管是403震後的花蓮極度危險搶修工作，抑或是416桃園線同仁們所進行的停電搶修工作，他對台電同仁常常無視自身危險，一不小心就忘了「工安第一」的叮嚀，仍第一時間戮力付出義無反顧的投身搶修工作，感到驕傲，更感到萬分不捨。

對此，經濟部表示，從403地震過後，台電同仁出動超過6000人次搶修線路，維持國家電力穩定；即使是發電機組受地震影響故障，或是臨時跳機，台電同仁也快速反應調度，把電力的挑戰轉化為持續穩定供電；而各地的事故性停電，事實上也持續減少，都有數據可證。

經濟部說，這段時間王耀庭帶領專業台電同仁在前線努力，也不捨台電陷入政治攻防，目前王美花、曾文生希望其持續為台電努力，為國家努力。

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