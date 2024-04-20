沒限電還被不信任…台電總座王耀庭請辭 經濟部慰留中

近日停電事件頻傳，廣受外界批評，台電總經理王耀庭請辭，經濟部王美花部長、經濟部次長、台電董事長曾文生持續慰留中。王耀庭則未接電話回應此事。

經濟部表示，從0403地震過後，台電同仁出動超過6000人次搶修線路，維持國家電力穩定，即使是發電機組受地震影響故障，或是臨時跳機，台電同仁也快速反應調度，把電力的挑戰轉化為持續穩定供電，各地的事故性停電，事實上也持續減少，都有數據可證。

經濟部強調，這段時間王耀庭帶領台電同仁在前線努力，也不捨台電陷入政治攻防，正持續慰留王總經理，希望其持續為台電努力，為國家努力。

以下為台電總經理辭職信：

身為台電主管，每每於電力搶修時，看著同仁們為了盡快協助民眾復電，不顧自身安全，就馬上頭戴安全帽，在落石坍方、路塌、橋斷的情況下，不顧自身安全，衝至搶修現場，即便知道隨時有被落石砸中的危險，同仁仍在受災現場，緊急的架上鋼板抵擋落石，就馬上投入現場的搶修工作，同仁心中的信念只有一個，「要盡快為民眾來電，趕快復電！」這是台電的現實、日常，因為我們知道，停電對民眾會造成多麼大的不便！對於民眾賦予台電同仁「供電穩定」的責任，其實，台電早已將之視為「義務」和必然扛起的「承擔」！所以，台電同仁怎麼可能在各項情況、條件判斷「有機率」、「有可能」發生供電緊急情況下，而不做任何準備工作？

415事件發生當下，台電公司為了維持供電穩定，採取了各項危機處理的作業，這些危機處理的作業之所以能夠順利完成，除了台電平時就持續與產業界建立默契外，絕對也考驗台電全體同仁長久以來的各項準備及努力結果；至於大家所關注的，台電是否有下了「分區輪流停電」的指令？我必須強調，台電總公司及一級主管，當下絕對沒有對「分區輪流停電」這件事做任何討論！台電深知，停電對民眾影響鉅大，因此，除非「確定執行限電程序」，否則絕不可能輕易對外發布停電通知，更遑論415當天的供電調度情況，仍在可控的範圍內！所以，當天在採取各項緊急應變措施的同時，確實未考慮到「分區輪流停電」的執行！

關於大家所看到的415當天，由台電調度中心所傳出的可能分區輪停指令（簡訊），這是台電內部於「有可能發生供電緊急情況時」，相關調度部門所必須預作的相關準備工作！預先的防範及準備工作必須做，台電同仁嚴謹看待每一次可能的危機、事先做好準備，防患未然！「台電內部必須做好準備，台電期望同仁有這樣的敏感度，做好各項預先準備工作，也才能將後續可能產生的損失降到最低」。

緊接在415之後，416桃園部分地區發生停電事故，桃園區處的台電同仁不畏壓力，在承受外界高度關注供電議題、責備聲音不斷的情況下，依然秉持迅速搶修、迅速復電的原則，為了早一分鐘為民眾來電，拼搏到半夜2點，將人民所需視為首要，始終如一！

無論是403震後的花蓮極度危險搶修工作，抑或是416桃園一線同仁們所進行的停電搶修工作，我對台電同仁常常無視自身危險，一不小心就忘了「工安第一」的叮嚀，仍第一時間戮力付出、義無反顧的投身搶修工作，感到驕傲，更感到萬分不捨！

對於無法在維護穩定供電的情況下，讓外界感受到台電在背後所付出的各項努力及準備，反而因緊急應變措施的各項準備，造成民眾對台電的疑慮，甚至不諒解；身為台電總經理，本人深知此一情況，可能對每一位在工作崗位上兢兢業業的台電同仁造成打擊，更對未能更有效管理公司內部訊息的傳遞機制，造成社會紛擾，損及民眾對台電公司的信任，感到抱歉！為示負責，本人即刻請辭台電總經理一職，並將全力完成交接工作與其他台電團隊成員，未來仍將持續以身為台電人為榮。

~隨信附上403震後，台電同仁傳回，第一時間前往受災嚴重太魯閣、天祥路段搶修電力設備的現場照片；這些照片之所以沒有在第一時間發表給外界，是因為真心不忍、也不希望這樣危險的搶修照片讓民眾看到，讓同仁家屬看見！更不希望因此有鼓勵台電同仁將這樣的危險搶修工作變成「應該、必須」的情況！現在釋出，真心希望社會大眾看到的是台電同仁無私為民奉獻的態度與精神！請大家多給台電同仁一點掌聲！身為政府能源政策的執行單位，台電公司同仁始終堅守崗位，在秉持「穩定供電」的使命下，全力以赴！