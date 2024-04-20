為度過415危機 台電2400萬買電

為度過四一五供電危機，台電當天緊急啟動需量反應機制，向用電大戶買電，台電總經理王耀庭昨日受訪時表示，當天是以每度最高十二元買電，總計花費約二千四百萬元，他同時表示，離島發電一度超過十元更貴，被說成台電以十元、十二元高價買電，並不公平；然而，桃園這周各區輪流停電三天停八次，副市長王明鉅昨表示，缺電對工業區、製造業及醫療業很傷，因為桃園有六成六占比都是工業用電，這對他們損失慘重。

王耀庭表示，因應十五日傍晚機組故障危機，台電執行需量反應措施，以每度最高加價二成後十二元買電，共花費約二千四百萬元，賣家中有十多家是大型企業，包括半導體、電子、石化、鋼鐵業。

台電說明，需量反應機制一九七九年就已實施，不是近年才有，在大型機組故障時作為短時間應急，是世界各國常見做法，在機組故障時，若不及時採取行動而演變為大範圍停電，造成的影響及損失更大，因此短時需量購電仍是較好選項。

台電副總經理蔡志孟表示，以需量反應措施引導用戶用電的方式，日本、韓國、美國、英國等各國電業普遍採行，國外針對需求端的管理做得比台電還久，短時間的需求可以請大電用戶協助，不用花大錢蓋電廠，這是省錢省時又環保的作法，蓋個小型電廠就要百億元以上，對於短時需求而言，並不是最經濟的方式。

此次需量反應引發關注的重點，在於台電最高以十二元買一度電。台電說明，不是所有需量競價都按上限價格每度十二元得標，去年的需量競價平均每度八點七一元，需量反應措施共抑低用電九點一億度，平均每度成本二點一六元，占台電全年成本不到百分之○點二。

桃園這周各區輪流停電，王明鉅說，缺電對工業區、製造業及醫療業很傷，不是所有廠商都有發電機，大部分都還是要靠台電；他也透露，四月三日花蓮大地震桃園有家醫院全院停電，使用發電機處理了三個多小時，以後這樣的情形會愈來愈常發生，電價調漲對於醫院是一大壓力，且健保費沒有漲，希望衛福部能協調醫院不要漲電費。

台灣能源供需議題廣受各界重視，王明鉅表示，台灣經濟要成長，半導體愈做愈多，廠商也要根留台灣，這些都要用電，但沒這麼多地方蓋電廠，太陽能雖好，但天黑之後就沒有電。

台灣經濟如要成長，用電量勢必上升，王明鉅指出，目前問題在於台灣的電很便宜，台電能賺的有限，沒錢添購、更新設備，且設電塔蓋在農地又被要求補償，沒賺錢如何補償，電網的韌性自然不足，大家如果不節約用電，根本問題也無法解決，因此需要有其他能源互相配套搭配。

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