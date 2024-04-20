陸對台課徵聚碳酸酯反傾銷稅 業者：持續溝通 力拚高值化
大陸商務部裁定，對台灣進口聚碳酸酯（PC）自今（20）日起課徵9%至22.4%不等的反傾銷稅。雖然稅率較原先降低，但台化（1326）、奇美實業均表示沒有傾銷，將會持續溝通，也會朝產品高值化發展，同時分散出口，用以降低衝擊。
台化董事長洪福源表示，感謝大陸商務部有採納申訴的意見，將適用稅率從初判時的16.9%降至9%，對於營運壓力是稍微有小一點，但是面對大陸同業產能持續開出，PC早已是紅海市場，再加上9%的反傾銷稅之後，根本賺不到錢，只能努力進行產品高值化，同時擴展其他國家市場，努力將影響降到最低。
洪福源強調，PC占台化營收比重不大，且透過產品的差異化、高值化後，可以提升銷售價格，但台化確實沒有傾銷行為，此項審查結果對於公司而言還是不太公平，不利於後續的出口銷售，因為仍將持續與大陸商務部來溝通。
奇美實業指出，之前努力跟大陸商務部溝通，雖然反傾銷稅率從17%降到12.2%，但奇美實業、奇菱科技並沒有傾銷的事實，對此感到遺憾。
未來將持續推出高值化產品，並持續進行全球化布局。
另外，漳州廠今年第4季將有新的PC產能、年產能18萬噸，屆時可以降低反傾銷稅的衝擊。
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