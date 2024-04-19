再生能源發電占比擴大 台電規劃與工研院合作製氫

國營事業帶頭布局氫能世代，中油首座移動式加氫站今年完工，並將在北部打造第2、3座加氫站。台電則表示，隨著綠能發電量持續提升，多餘部分可拿來製造綠氫，未來將與工研院合作在台灣製氫。

工研院今天舉辦第3屆ITRI NET ZERO DAY打造淨零時代競爭力論壇暨特展，展示台廠淨零技術能量，包含新世代氫能應用供應鏈廠商。

台灣政府宣示2050氫能發電占比將達1成，經濟部已與台電、中油等國營事業成立氫能推動小組。台電總經理王耀庭今天接受媒體訪問表示，台電負責應用端，包含製氫方面，春節期間再生能源發電量已突破5成，且只會越來越多，當綠能過剩，便有機會轉成氫能，未來將與工研院合作在台灣製氫。

此外，台電前年也和興達電廠3號燃氣複循環機組的製造商西門子能源合作，去年已達成5%混燒目標，今年將再提高混燒比例。

台電補充，去年12月已完成原目標混氫5%驗證，過程中嘗試提升混燒比例至10%，後續將測試機組在不同條件下的發電效率，作為相關數據蒐集參考。

中油董事長李順欽表示，氫能輸送方面，除了氫能接收站正與日本進行可行性研究，也和工研院有多項合作，像是去年在大林煉油廠打造一套碳捕捉再利用（CCU）計畫，即是來自工研院技轉，將工廠排放的二氧化碳捕捉下來轉化成甲醇。

李順欽說，中油也進行觸媒研發，透過性能的強化提高甲醇轉換率。高溫型燃料電池發電系統（SOFC）也是和工研院合作範疇，目前正在高雄測試中。

李順欽表示，中油從氫能生產端、輸儲、應用端都有投入相關研究，目標是在2050打造「氫淨」家園，今年首座可移動式加氫站也會完工，並將在北部陸續打造第2、3座加氫站，逐步勾勒出點線面的願景。

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