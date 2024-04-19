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中國徵聚碳酸酯反傾銷稅 經部：已助台廠獲較低稅率

中央社／ 台北19日電

中國商務部裁定台灣聚碳酸酯存在傾銷，將從明天起徵收反傾銷稅經濟部表示，自前年中方展開調查時，即鼓勵台灣業者積極應訴，也補助業者聘雇律師協助應訴的部分費用，已爭取到終判裁定較低稅率。

為因應中國石化產能過剩情形，經濟部將持續協助業者分散市場，開拓藍海市場。

中國大陸商務部今天發布公告，對原產於台灣的進口聚碳酸酯反傾銷做出最終裁定，認定被調查產品存在傾銷，並從4月20日起徵收反傾銷稅，為期5年。

經濟部國際貿易署說明，中方今天公告本案終判結果，認定自台灣進口的聚碳酸酯對產業造成實質損害，反傾銷稅為9%、12.2%、22.4%不等。

貿易署指出，從112年8月14日公告初判結果觀察，國內應訴廠商終判稅率由約17%，降低至9%到12.2%。

貿易署表示，經濟部於111年12月上旬中方展開調查時，即鼓勵台灣業者積極應訴，也補助業者聘雇律師協助應訴的部分費用，在業者積極配合提供有利證據下，已爭取到終判裁定較低稅率。

為因應中國石化產能過剩情形，經濟部將持續協助業者分散市場，透過異業結盟、產業鏈結新興市場，協助受影響企業拓展商機、開拓藍海市場。例如整合石化、機械、紡織等產業，組團前往印度、東協、非洲等新興市場。

另外，經濟部將積極輔導業者升級轉型，發展高值化、差異化產品，提升台灣產品在國際市場的競爭力。

中國商務部2022年11月30日對於台灣進口的聚碳酸酯進行反傾銷立案調查，2023年8月14日初步認定被調查產品存在傾銷，8月15日起實施臨時反傾銷措施，進口經營者進口涉及公司所生產物料時必須提交相應保證金，並在同年11月公告，鑒於本案「情況複雜」，決定將調查期限延長至2024年5月29日。

反傾銷稅 經濟部

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