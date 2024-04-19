陸對「聚碳酸酯」徵反傾銷稅 政院回應了
有關中國大陸對於台灣所出口的聚碳酸酯（Polycarbonate）自20日起課徵反傾銷稅一事，行政院林子倫發言人19日指出，經濟部在中國於2022年開始進行調查時，即鼓勵我業者積極應訴，亦補助業者聘雇律師協助應訴之部分費用，在業者積極配合提供有利證據下，已爭取到終判裁定較低稅率，部分業者終判稅率已由初判的約17%降低至9%-12.2%。
林子倫指出，去年8月間中國大陸公佈初判結果後，經濟部即與業者討論與評估，且已有業者提前布局及分散市場（如有業者已拓展歐美、東南亞、土耳其、北非等中國以外地區市場），或透過異業結盟，產業鏈結新興市場，例如整合石化、機械、紡織等產業，組團前往印度、東協、非洲等新興市場；此外，經濟部也積極輔導業者升級轉型，發展高值化、差異化產品，提升我國產品在國際市場的競爭力。
林子倫表示，政府對於相關情形皆有所掌握並有所準備，也透過各種管道協助業者，將此事件對台灣業者的影響降到最低，中國大陸的做法無助於兩岸之間貿易正常往來，而且也對台灣業者相當不公平，我們也呼籲中國大陸應回到國際貿易常軌，不要以政治操作影響正常貿易關係。
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