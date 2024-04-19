竹科三期第五次都委會 下一步將進入土地評估

針對延宕40年的新竹科學園區第三期計畫，內政部國土管理署19日召開都委會，初步確認新竹縣政府提出的方案與陳情意見，相關議題已大致聚焦，下一步將進入區段徵收的公益性必要性評估階段。

國土管理署表示，今日都委會已初步歸納方案與意見，相關議題已大致聚焦，後續將請新竹縣政府提送區段徵收公益性必要性的報告，至內政部地政司土地徵收審議小組進行評估，至於實際所需時間，則需視縣府提送報告的時間，與區段徵收報告是否需要修改而定。

據新竹縣政府規劃，竹科三期開發案都市計畫範圍面積共453.94公頃，其中產業專用區占90.52公頃，住宅區占56.96公頃，農業區占57.1公頃，公設面積則為129.41公頃，主要開發範圍是竹東頭重、二重、三重與柯子湖部分地區。

竹科三期計畫規劃引進竹科園區六大產業為原則，分別為電腦及周邊產業、通訊產業、精密機械、積體電路、生物技術產業與光電產業。

商品推薦