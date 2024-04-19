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415向用電大戶買電 台電：短時需量購電是較好選項

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電示意圖。記者黃仲裕／攝影
台電示意圖。記者黃仲裕／攝影

15日傍晚台電一連四部機組跳電，導致電力供應吃緊，台電啟動需量反應向用電大戶買電。台電19日表示，當天是以每度最高12元購電，共花費約新台幣2,400萬，其中包含半導體、電子、石化、鋼鐵業等十多家大型企業參與。

針對特定人士質疑4月15日夜尖峰時段台電向用電大戶買電一事，台電表示，需量反應機制1979年就實施，不是近年才有。在大型機組故障時作為短時間應急做法，是世界各國常見做法，也不只有台灣採行。

台電強調，若是因為地震造成多台機組故障演變為大範圍停電，才會造成更大影響。光是半導體龍頭單一公司就已經因為地震有30億元損失，遑論其他產業合計的影響，短時需量購電仍是較好選項。

台電表示，台電1979年開始就參考國外經驗，以需量反應措施引導用戶用電，國際上日本、韓國、美國、英國等各國電業也普遍採行類似作法。以台積電（2330）為例，也不是要求台積電少用電，而是用戶啟動自備發電機，沒有少用電，只是暫時少用台電提供的電。

同時也不是所有需量競價都按上限價格每度12元得標，台電說明，以去年統計為例，需量反應措施共抑低用電9.1億度，平均每度成本2.16元，占台電全年成本不到0.2%。

此外，針對部分人士認為為避免故障因素，應打造更多電力機組，避免短期故障，台電則分析，若是以短期故障需求來說，用最臨時的故障快速反應比較，去年的需量競價平均每度8.71元，投資約115億元來新建每度成本約9~17元的尖載機組，以滿足每年大約2%的時間，也就是8,760小時中少於200小時的尖峰時段或突發狀況用電需求，反而是更不划算的投資。

至於如果是以長期電力需求，希望增加備轉機組的角度，台電則要再次呼籲，經濟部與台電都非常希望可以增加電力供應量能，但現實是很多地方對電廠建設採取保留態度，最容易造成缺電的，就是只想用電不要發電，穩定電力系統需要供給和需求兩端管理並行，在供給面也呼籲社會充分支持電力建設，就能避免缺電。

台積電 台電

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