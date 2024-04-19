水情會議檢討節水成效 桃竹苗中維持水情綠燈
石門水庫進入2成蓄水率保衛戰，水利署今天舉行水情會議，官員表示，檢視各單位均有落實節約用水，且中央氣象署評估5月底梅雨報到，估供水穩定無虞至6、7月，因此決議桃竹苗中地區維持水情提醒「綠燈」。
石門水庫蓄水率在3月跌破4成，並持續下降，截至目前，蓄水率已降至24.7%，引發各界關注。
水利署今天召開水情會議，水利署官員轉述會議結論表示，中央氣象署評估5月底、6月初出現梅雨訊號，加上下週有一波鋒面報到，且各單位落實用水節約，本週降雨亦有助減少農業灌溉，石門水庫水位有些微回升，預估供水穩定至6、7月，因此決議水情燈號不做調整。
目前桃園、新竹、苗栗及台中地區為「水情提醒」綠燈，主要目的在提醒各界加強節水。
至於後續評估水情關鍵點為何，官員表示，包含整體節約用水情況、降雨預報與實績，每週均會滾動檢討，並視需要召開水情會議。
昨天鋒面總計為全台水庫帶來820萬噸進水，盤點目前全台水庫蓄水概況，北部地區新山水庫蓄水率96.8%、翡翠水庫67.9%、石門水庫24.7%、寶山第二水庫31.9%；中部主要水庫如鯉魚潭、德基、日月潭水庫，蓄水率各為33.9%、56.2%、84.2%。
南部烏山頭水庫蓄水率88.4%、曾文水庫蓄水率34.4%、南化水庫蓄水率28.5%。
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