中油：以色列反擊是變數 今年欲虧轉盈要看天吃飯

中東戰事升溫帶動油價上漲，中油董事長李順欽今天表示，中油前3個月已虧損新台幣111億元，後續需看後續油價走勢，「以色列反擊是變數」；對於今年能否轉虧為盈，他不諱言，需要「看天吃飯」。

中東情勢升溫，石油、黃金等價格持續飆漲，李順欽今天出席工研院NET ZERO DAY 打造淨零時代競爭力論壇暨特展，會後接受媒體訪問表示，由於國際油價上漲，中油為穩定物價，前3月已虧損111億元。

李順欽指出，近日天然氣現貨價明顯上揚，油價則是稍降至每桶87美元，但後續走勢未明，「以色列反擊是變數」。他不諱言，若原油價格持續向上，將拉高成本，今年若要轉虧為盈恐怕仍需「看天吃飯」，盼政府適度反映油氣價格。

根據中油資料，今年1到3月天然氣（LNG）共吸收107億，汽油吸收29億元、柴油吸收25億元，液化石油氣（LPG）吸收36億元，合計累計吸收197億元。

李順欽3月在立法院備詢指出，近年配合政府穩定物價政策，吸收汽柴油、天然氣及液化石油氣的產品部分售價，去年稅前虧損約180億元，以國際燃料價格走勢，加上調降3月電業氣價等數據估算，今年「打平機會大」，並朝轉虧為盈努力。

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