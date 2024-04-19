迎戰數位轉型 貿協線上諮詢診斷強化業者競爭力

數位浪潮襲來，外貿協會今年首度啟動「運用數位新貿易模式計畫」，提供4大類免費服務，包括數位貿易能力診斷、科技顧問諮詢、行銷輔導方案以及貿易培訓課程，更新推出跨境電商基礎課程，協助業者提升國際競爭力。

貿協表示，全球數位轉型浪潮下，數位科技加速創新應用，各行各業都面臨數位轉型的挑戰與商機。為協助台灣出口業者在國際市場上更具競爭力，由經濟部國際貿易署主辦，貿協執行的「運用數位新貿易模式計畫」，申請即日起至9月30日，或經費用罄為止。

運用數位新貿易模式計畫包括4大服務，第1，為協助企業進行數位貿易能力診斷，透過線上互動問卷，自動化產出企業專屬「企業數位能力診斷報告」，評估企業在數位行銷、數據分析、跨境電商等方面的能力，提供相應的解決方案或拓銷策略建議。

第2，完成「數位貿易線上診斷」的企業，依診斷評析及需求，從6大精選主題中，預約1項「數位科技顧問諮詢」，透過進一步深入檢視諮詢，快速找出企業最迫切所需改善的盲點，並提供具體可行的改善建議與分析，協助企業找出數位轉型的方向與策略。

此外，貿協也提供企業8大多元化的「數位行銷輔導方案」，用AI工具產製優質數位內容素材、SEO、社群行銷、結合AI全球買主模型預測的熱點事件及關鍵字行銷，以及拓展跨境電商通路等，協助企業提升數位行銷能力。

數位貿易培訓課程方面，貿協表示，新推出跨境電商基礎、數位行銷簡介與規劃、數位工具應用、實用SEO技巧及掌握文案力等「數位貿易培訓課程」，邀請在數位行銷領域經驗豐富的專家們分享最新的數位知識，協助企業培養數位人才。

商品推薦