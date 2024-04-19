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準部長彭啟明談碳費徵收 未來將採雙軌轉型並進模式

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
第四波新內閣人事案今天公布，由天氣風險公司總經理彭啟明接任環境部長。記者余承翰／攝影 蔡晉宇
第四波新內閣人事案今天公布，由天氣風險公司總經理彭啟明接任環境部長。記者余承翰／攝影 蔡晉宇

新內閣名單19日公布第四波，環境部長由氣象達人彭啟明出任，對於未來碳費的方向，他說，收碳費不是從企業肥鵝上面拔毛，主要目的還是要減碳，對於目前的政策方向是支持的，未來也會採取數位及綠色轉型雙軌並進的方式。

面對我國2050淨零目標，環境部正在積極研擬碳費徵收相關議題，準部長彭啟明今日出席內閣人事公布記者會時指出，對於碳費議題，「我都開玩笑的說王老先生有塊地」大家都認為只要有一塊地種樹就能發大財，但坦白講，碳費的收取是為了減碳，目前的政策走向自己相當支持。

不過，彭啟明也提到，自己有留意到環保團體與工商團體，對於未來的碳定價走向還不是相當明確，對於目前環境部的政策做法自己也很支持，未來上任後也會採取開放政府的方向，多方聆聽意見。

彭啟明強調，碳費的收取也不會是從企業肥鵝上拔毛，我國需要一個明確的減碳的碳定價路徑，讓大家覺得減碳是必須的、必要的，這也不會是負擔而是轉型，這將會形成一個新的綠色成長戰略，包含數位轉型跟綠色轉型，這也是目前國際上都在談的雙軌轉型，未來碳費徵收或是為配合碳交易的制度都是希望能讓台灣走得更好。

另外，彭啟明也說，碳費的收取也需要讓大家充分瞭解，如果不充分瞭解，就會造成綠色通膨，未來也必須避免此狀況，如何讓大家可以減碳又符合環保，這個的確是難題，他會努力來做。

彭啟明 減碳 環保

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