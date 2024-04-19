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為電放水？台電：配合供水順便

聯合報／ 記者馬瑞璿朱冠諭巫鴻瑋／連線報導
桃園18日早下大雨，但石門水庫蓄水率仍維持約24％，幫助不大。圖／取自「桃園景點即時影像」
桃園18日早下大雨，但石門水庫蓄水率仍維持約24％，幫助不大。圖／取自「桃園景點即時影像」

電力供應吃緊，外界質疑台電在水情緊迫下仍放水發電，台電昨天表示，從來沒有「為了發電多放水」，而是因應夜間用電尖峰調整放水時段。台電指出，各水庫的放水發電是依照下游民生、農業等用水需求規畫安排，台電依照供水需求指令，由用水單位先決定一天要供多少水，才規畫要怎麼樣在水庫供水同時進行發電。

專家則認為，問題出在政府的動作太慢，都要等到乾旱才在調度水源，每年春耕時水庫的水直接供灌「放好放滿」，每次都像在「賭博」，這幾年氣候變遷加劇，手氣愈來愈差，每年都在擔憂水情。

石門水庫水位持續低迷仍供水發電，引發外界質疑。北區水資源分署澄清，水庫操作是以滿足用水需求為原則，發電是附帶效益，無任何水源浪費。

台電表示，水力發電一直以來都是「用水優先」，配合民生及灌溉需求供水的同時進行發電。台電目前調度水力發電大多於夜尖峰，發電後尾水再供應下游，不會影響民生用水需求。以十五日石門水庫調度發電為例，台電依據當日用水需求總量，集中安排於傍晚發電，發電後尾水排至後池堰，再由後池堰定量供下游民生、農業使用。

中央大學土木系特聘教授吳瑞賢說，石門水庫發完電的水會先留在後池，再往下送到石門大圳供應各類用水，基本上不會浪費，問題是政府直到乾旱時，才開始調度埤塘和河川水源，動作太晚，每年春耕時水庫的水直接供灌「放好放滿」，這幾年氣候變遷加劇，導致每年都在擔憂水情。

「水庫本來提供農業用水的部分，應該想辦法不要用。」吳瑞賢說，政府應設法將水留在水庫裡，另幫農民找水源，除提早調度河川用水，也應適度開放農民抽地下水灌溉。

他並表示，地下水長期被汙名化，台北、台中等城市地下水位都太高，反而對土壤液化潛勢不利，中央大學也發現，桃園沿海地下水出流現象強勁，每年出流量多達一億公噸，相當半座石門水庫容量，這些水抽出來不會有問題。

台電 地下水 石門水庫

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