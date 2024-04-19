核電廠延役？ 郭智輝：若延盼獲全民認同

針對國內電力問題、核能電廠是否延役等問題，準經濟部長、崇越集團董事長郭智輝昨天表示，已開始拜訪各個產業，尤其對水電有急迫需求的產業，將綜合各界意見評估需要多少電力才能滿足產業需求，上任後會提出完整的報告，目前尚無法判斷核電廠是否延役，若真需要延役，希望取得全民認同。

郭智輝昨天到嘉義縣馬稠後產業園區參加集團旗下的崇越石英新廠落成典禮，接受媒體聯訪時提及國內的電力問題，他說，十六日已開始拜訪各產業，拜訪對象包括企業主、供應鏈及專業教授，將綜合各界意見，了解台灣是否缺電？需要多少電才能滿足整個產業的需求，希望上任後有一比較好、比較完整的報告來詳細說明。

商品推薦