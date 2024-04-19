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未聞限電？ 台電簡訊打臉經濟部長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。記者林俊良／攝影
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。記者林俊良／攝影

四一五北台灣險些限電，經濟部長王美花昨日於立法院經濟委員會備詢時坦承，當日備轉容量僅約百分之三點二，但沒有聽說限電、分區停電等相關訊息；不過國民黨立委張嘉郡當場秀出台電內部簡訊，表示當晚原訂七時已準備限電，打臉王美花的說法。

針對王美花所言，張嘉郡表示，台北、基隆區域調度中心（ＡＤＣＣ）接獲中央調度中心（ＣＤＣＣ）指示，預計於十五日晚間七時實施輪流分區供電，她也調出台電備轉容量圖與電網大幅降壓，反駁經濟部。

張嘉郡指出，王美花承認十五日全國電網備轉容量不足百分之四，離全台大跳電只是一線之隔，這種情況下，電力調度中心做好限電準備應該是標準程序，台電卻否認，只有兩種可能，不是說謊，就是無能。

另一方面，桃園市近三天發生五次停電事件，近三萬戶受影響。國民黨立委許宇甄昨表示，台電遇到停電只說會搶修，卻一直抓不到核心問題，讓饋線電驛動作跳脫事故頻傳，桃園停電像是得傳染病，民眾無法安心用電。許宇甄表示，錯誤的能源政策，致火力發電占比過高，影響維修時程，燃煤、天然氣配合光電每天升降載，對老舊電力系統影響大，台電因虧損連連，老舊電網改善預算受到限制，老舊系統不改善，怎能強化電網韌性？

許宇甄強調，過去很少發生這類跳脫停電事故，今年以來這類問題特別多，新政府應立即對錯誤的能源配比對台電電網影響進行總體檢，將問題挖掘出來，早日完成改善工作，讓民眾可以安心用電。

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