IMF最新預測 我債務占GDP比重穩定下降

國際貨幣基金（IMF）表示，全球前兩大經濟體美國與中國大陸的公共債務，未來五年將對全球公共財政構成重大威脅。相較下，台灣財政十分穩健；根據IMF的數據，未來五年台灣債務占國內生產毛額（GDP）的比重料將穩定下降。

IMF數據顯示，今年台灣債務占GDP的比率低於世界多數國家，而這項比重有望逐年下降，明年為20.3％，後年為18.3％，2027年為16.5％，2028年為14.8％，2029年為13.3％。美中同期的債務比重則逐年攀升，美國預料從123.3%擴大至133.9%、大陸的增加速度更驚人，五年內將由88.6%竄高至110.1%。

根據IMF的財政監督半年報，預計美、中到2053年前，債務均將膨脹近一倍，「因此，這兩大經濟體如何管理財政政策，會對全球經濟造成深遠影響，並為其他經濟體的基礎財政預測帶來重大風險」。

美國利率較高，推升美元匯價，其他國家需付出更高的代價，購買以美元計價的大宗商品、也加重了以美元借款國家的債務負擔。

IMF財政事務部主任加斯柏（Vitor Gaspar）說，美國利率偏高、且利率展望充滿不確定性，影響其他地區的資金成本，「影響相當大」。

至於中國大陸，IMF警告，大陸經濟放緩幅度超過預期，考量到當地地方政府的財政嚴重失衡，意外的財政緊縮可能使經濟進一步減速，可能通過減少國際貿易、外部融資和投資水準等層面，為其他地區帶來風險。

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