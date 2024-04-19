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郭智輝談電力需求 經部：供電續穩已盤點至2029年

中央社／ 記者劉千綾台北18日電

電力供應受外界關切，準經濟部長郭智輝今天表示，已開始拜訪產業，了解電力需求。對此經濟部晚間回應，去年公布的長期電力供需報告盤點到2029年的用電供需，未來也將在郭智輝領導下，持續推動穩定供電

準經濟部長、崇越集團董事長郭智輝今天受訪表示，他從16日開始訪問各個產業，特別對水電比較急迫的產業，訪問對象包括企業主、供應鏈和學校專業教授，將綜合相關意見，評估台灣是否缺電、需要多少電才能滿足產業需求，盼上任後可以提出完整報告。

媒體追問核電廠是否需要延役，郭智輝坦言，現在還沒有辦法判斷，如果真的需要延役的時候，希望能取得全民認同，他自己來自民間，應該可以循序漸進。

經濟部晚間發布聲明表示，去年所公布長期電力供需報告，已公布國家對於到2029年的用電供需規劃方向，包括把經濟成長帶來的用電成長，像是半導體擴廠、電動車等新因素納入。

經濟部指出，用電需求擴大，就需要擴大發電供給，目前各項建置電廠規劃，經常遇到各項挑戰，與台電會一一克服。

同時，經濟部強調，也不能「要晶圓廠不要發電廠」，「要用電不要發電」，這樣才真的會缺電；郭智輝來自產業，了解企業對水電的實際需求，未來也將在其領導下，持續推動國家穩定供電工作。

供電 核電廠 經濟部

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