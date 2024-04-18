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桃園頻停電引民怨 台電：加速饋線自動化、建置穩定供電

中央社／ 台北18日電
桃園市龍潭區突然無預警停電，引發龍潭人跳腳，民眾抱怨鐵捲門卡住無法出門很困擾。圖／台電提供
桃園市龍潭區突然無預警停電，引發龍潭人跳腳，民眾抱怨鐵捲門卡住無法出門很困擾。圖／台電提供

近日桃園連續停電引發關注，台電表示，電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，雖難免會發生故障停電；為加快復電時間，將加速桃園地區饋線自動化建置，努力將停電對民眾的影響降到最低。

台電透過新聞稿說明，今天上午8時左右受大雷雨影響，樹竹傾斜碰觸高壓開關，分別造成龍潭區中正路、中興路一帶5332戶及三林里、大平里、民有路一帶4605戶停電。由於屬自動化饋線，在台電立即轉供之下，5分鐘內就復電8成以上用戶，並在上午10時前全數復電。

另外，7時14分由於地下電纜異常，導致桃園區桃鶯路17戶停電，但因地下電纜修復難度較高，台電必須先花費較長時間巡查故障點，再鑽入到人孔內進行地下線路維修，復電時間因此較久，但該區域已在下午2時59分全線復電。

台電說明，若停電饋線非屬自動化饋線，或饋線上自動化開關建置具數較少，發生異常或故障時，需耗費較多人力及時間，逐站巡查確認故障設備位置與原因，容易影響復電時效。

因此，台電將加速建置自動化饋線系統，經由安裝自動線路開關、監控設備及調度系統，如發生事故時可自動偵測、隔離故障點，快速將正常線路先行復電，縮短整體停電時間，將停電影響降至最低。

此外，台電也將全面盤點配電設備線路配置及人力支援機制，平時可協助辦理重點線路、設備巡視檢測作業，如遇突發事故時也可機動調派人力支援搶修，以縮短搶修時間。

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