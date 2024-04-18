國土署研擬「0403震災受災戶住宅補貼方案」 整合租屋與安置

為協助403強震災民後續，國土管理署專案研擬「0403震災受災戶住宅補貼方案」，整合現有多元租屋補貼方案及短期安置措施，讓受災戶進行受毀損住宅之修繕或後續尋找房屋租賃。

內政部國土管理署18日於行政院院會報告「建築物毀損情形及家園重建」案。國土管理署長吳欣修表示，4月3日大地震發生至今，投入建築物安全及損毀評估的建築師及專業技師已超過400餘位。

截至4月16日為止，各地方政府彙整民眾來電請求評估的建築物總數有1,619件，其中已確認為紅單的有60件、黃單的有123件，無須張貼危險標誌件數1,386件，目前仍依民眾請求持續評估中。

此外，國土署也專案研擬「0403震災受災戶住宅補貼方案」，整合現有多元租屋補貼方案及短期安置措施，讓受災戶進行受毀損住宅之修繕或後續尋找房屋租賃，另各項震後復原措施及重建工作刻正加速執行中，以利受災民眾能儘早回歸正常生活。

吳欣修指出，本次「0403震災受災戶住宅補貼方案」受災民眾如有租屋需要，不管是民眾自行或透過包租代管業者媒合租屋，都由政府提供租金補貼，目前已受理464件。補貼以戶籍人口計算，3口以內每月8,000元，最高到8口以上每月1.8萬元；如果民眾無法自行租房，政府也協調旅館、民宿業者提供月租方案，讓受災戶入住旅宿空餘客房，住房費用由政府補助旅宿業者。初步清查已有125家業者可提供1,200間房，預計可滿足近2,000人租屋需求。

商品推薦