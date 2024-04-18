準閣揆喊「穩供電」加速建設到位 台電將釋單重電、線纜大補

夏日恐限電、電力供給缺口拉警報，重電、線纜業備戰。新內閣團隊成形，穩供電成為施政重點，業內傳出，台電將釋出更多電力轉型訂單給重電、線纜業者，加速電力基礎建設到位，全力防堵缺電危機。

台灣缺電問題難解，準閣揆喊出「穩供電」，朝野均有期許，對此，重電、線纜業者允諾，將積極配合政府政策，協助改善電力基礎建設，不過，各廠為了因應內外銷，在手訂單都是爆滿的狀況，但現在只能持續擴大產能、加班趕工，短期內在擴產量能尚未到位前，同業們都以三班制趕工中。

全台電力基礎建設加速概況

重電、電纜相關產業昨（17）日受政府電力政策快轉的消息面刺激，相關族群全面大漲，成為台股漲勢最強的兩大族群。電纜指數昨大漲逾6.8%，由大亞（1609）帶頭漲停，族群中共有七檔收在漲停價位；重電所屬的機電族群則大漲近6.5%，重電四雄中包括華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）均以漲停作收，亞力（1514）則大漲逾8%。

近年缺電事件頻傳，且4月就遇到跳電問題，等到7月家電用電高峰將更難預料，加速、擴大投資電力基礎建設成為必要選項。根據台電預算書，為配合政府穩定供電、能源轉型，台電持續開發電源及電網投資，今年固定資產投資計畫高達2,553億元，創近年投資高峰。據悉，這個投資規模將不排除再加碼。

業內人士指出，台電將因應政府政策、缺電現況，攜手重電、線纜等先關業者，加速並擴大電力基礎建設，擴大強韌電網量能，以解決缺電危機，且在新內閣上路後，未來投資只可能會增加。

重電業界也指出，過去電力設備老舊，為了防範設備老化造成無預警停電事故，台電開始加速汰換老舊設備，若以變壓器、斷路器等設備來看，台電就已經明確進行總值1,005億元以上的訂單量，且隨著電力供給拉警報，未來訂單量只會愈來愈多。不僅重電業可以大嗑訂單，線纜業也是一大得利族群，將同步受惠。

近年離岸風電、太陽能等也是政府積極推動的項目之一，而台電今年執行大型計畫中，強韌電網及強化離岸風電電網相關建設，包括離岸風電加強電力電網計畫112.8億元，離岸風電區塊開發3-1期加強電力網計畫22.4億元等，都會提升對電線電纜的相關需求。



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