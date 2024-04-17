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對新任經濟部長的建議 鴻海董座劉揚偉這麼樣說
針對新上任的經濟部長郭智輝，是否有什麼樣的期許或是建議？鴻海（2317）董事長劉揚偉17日表示，希望他能夠看得更全面，不是只看少數幾個產業，他可以看到整個在台灣的各個行業，還有民生相關的用電，都要考慮進去。
劉揚偉說，「然後希望（新任經濟部長）是有一個長期的規劃，因為有很多規劃，尤其像用電，不是說明天要，今天做就會有。可能要提前很長一段時間，所以這個布局，我覺得是需要全面性的，然後能夠提前來布局。這是在用電上對他（新任經濟部長）的一個期望」。
至於說，其他在經濟方面的期望？劉揚偉說，「就是希望他能台灣的經濟能夠更平衡，而不是全部都集中在某個或是少數的產業上。（政府）要怎麼利用少數產業目前的優勢，把其他產業能夠帶起來，我覺得這個是要思考的。因為每個產業它有極盛的時間，它會趨於平淡，當它變成比較成熟的時候，它可能想要去幫其他產業的忙，應該利用某個產業非常有影響力的時候，要做一些對台灣整體有影響的事情，這是我的期望」。
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