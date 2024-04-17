財劃法修正 莊翠雲：將與地方政府尋求最大共識

財政收支劃分法修正進度受矚，財政部長莊翠雲今天表示，已請地方政府針對財源分配表達意見，目前分配指標具體內涵，仍須與地方進一步釐清，垂直與水平分配會一併審慎考慮，會適時開會，尋求最大共識。

立法院財政委員會今天邀請金管會主委黃天牧、財政部長莊翠雲等，就「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」，進行專題報告並備質詢。

朝野立委質詢時關切，攸關中央、地方財源分配的財政收支劃分法，修正時程為何。莊翠雲表示，有關財劃法修正事宜，財政部一直都沒有停歇過， 也已請地方政府表達相關分配意見，但針對部分的分配指標，其內容與內涵具體為何，仍須與地方進一步釐清。

她指出，「我們會適時（與地方）開會，尋求最大一個共識」，垂直、水平分配會一併審慎考慮，以期達到分配合理化。

莊翠雲進一步表示，因中央統籌分配稅款及補助款等財源挹注，近年地方財政狀況已有非常大幅度的改進，以民國112年度較105年度而言，財源挹注增加新台幣2000多億元。

針對債務管理議題，她指出，財政部會積極落實債務管控，盼債務比例持續下降；截至112年12月底，中央政府長期債務比率已降至27.2%，債務管理成效受國際肯定。

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