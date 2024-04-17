郭智輝有擔當經濟部長的才能？王美花這樣說

即將卸任經濟部長的王美花17日出席台北國際汽機車零配件展，被媒體問到下一步規畫時僅表示，「謝謝大家關心」；對於是否因為功高震主，才沒有續任經濟部長一職？王美花否認，她說，很高興可以在這個位子上，為大家服務。

談到準經濟部長郭智輝，王美花說，郭智輝來自企業，也是很成功的企業家，成功的企業家來擔任公職，確實是做了非常多犧牲，郭智輝有為國家承擔責任的熱情，她與郭通過電話，後續將盡快與郭做好交接工作。

王美花同時表示，過去跟業界本來就有很多互動，所以認識郭智輝，感覺郭是很有國際觀的人，經營過很多產業，所以具有一定的高度，非常歡迎他來擔任經濟部長一職。

王美花透露，她在第一時間就打給新部長，因為經濟部業務有非常重要的政策，也有非常多細節工作要做，「我想我的任務就是把經濟部各項業務盡量向他說明。讓新部長上手時可以比較快速進入狀況。」