415供電甫拆彈 桃園新北萬戶停電

前天傍晚，台電先後有四部重要發電機組密集出現跳機，北台灣差點大停電。雖然台電表示，前晚已解決問題，目前對供電沒有影響，不過，桃園市昨天下午到晚上多區陸續停電，累積影響上萬用戶。此外，新北市中和區連城路、中正路昨天下午也無預警停電約三小時，九三八戶、兩千多人受影響。

周一台電供電因機組連續跳脫一度危及穩定，差點啟動停限電計畫，後來包括台積電等民間企業緊急支援，才驚險拉回。台電副總經理蔡志孟說，各機組陸續修復併聯，今天以後的供電狀況會更穩定。

不過，就在桃園大潭電廠昨稱跳機問題前晚已解決，對供電沒有影響，但桃園大園、中壢青埔地區昨下午一時許卻突然發生三七六二戶停電，接續桃園及龜山下午三時許也分別有二○八一戶及三二九三戶；隨後分別於下午三時五十五分及五時卅六分恢復供電。

台電表示，大園、中壢是因五權配電變電所第六○饋線電驛動作跳脫，地下電纜發生故障導致；桃園區及龜山區則是因樂善配電變電所ＹＹ４９饋線電驛動作跳脫事故停電，主因為高壓斷線。

不過，昨晚九時四十五分，桃園區中正路一帶再度突然停電，影響戶數高達七○四五戶，讓昨天桃園累計停電戶數共一萬六一八一戶，台電趕緊派員至現場並搶修，事故主因尚在查明中。

準閣揆卓榮泰昨天宣布財經內閣時，針對如何保證不缺電時表示，未來不只準經濟部長郭智輝，所有行動創新ＡＩ團隊，都將以穩定供電作為第一要務。但國民黨立委賴士葆質疑，現在才四月電力就已經不足，大家七月都會開冷氣，屆時缺電問題恐更嚴重，賴政府應思考核二、核三延役一事。

郭智輝表示，他來自民間，對「五缺」問題感受很多，將請教各界後，上任再報告。

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