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勞動部：強震救災重建 適用天災事變特殊加班

中央社／ 台北16日電

花蓮強震全台有感，勞動部今天提醒，若為救災、重建工作可適用勞基法天災、事變加班規定，但仍必須符合相關規定，像是假日出勤需補休等，否則最高可罰新台幣100萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，花蓮3日發生大地震後，事業單位災後救助及後續復原重建工作，除了一般平日、休息日或休假日的加班規定外，也可適用「勞動基準法」中有關「天災、事變或突發事件」情況下的特殊加班規定。

黃維琛提醒，使用「天災、事變或突發事件」特殊加班規定，勞工加班的時間連同正常工作時間，可不受1日不能超過12小時的限制，但仍應符合通知工會或報送當地主管機關備查或核備的法定程序，且勞工工資給付、休息或補假等仍應注意符合相關規定。

黃維琛舉例，若是要求勞工在平日工作加班，雇主應加倍發給工資，若是要求勞工在休息日出勤，則除了必須加給工資外，勞工在工作終止後到下次再工作前，雇主應給予勞工至少12小時的休息時間。

另外，雇主若是在國定假日、例假日或是特休假讓勞工工作，除了被停止假期的工資應加倍發給外，勞工於工作結束後，雇主也應給予補假休息，且最遲應於7天內補休。

黃維琛也說，根據統計，今年第1季每月約有300多人次通報適用特殊加班規定，而4月才剛過半個月就已有246人次通報申請，其中包含公用事業台水、台電，以及製造業、科技業及醫療保健服務業等。

黃維琛提醒，若雇主未依法通報或給付加班費，可依照勞基法開罰2萬至100萬元。

加班費 勞動部 地震 花蓮強震

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