建國啤酒廠都計變更案 國土署：交由專案小組討論

內政部都市計畫委員會16日審議「變更臺北市中山區都市計畫（配合台北啤酒工場保存與活化使用）工業區為大學用地及道路用地主要計畫案」。面對外界爭議，國土署強調，委員會決議將安排專案小組討論。

台北市「建國啤酒廠」為市定古蹟，6年前將變更為文化園區，但有團體認為，行政院強力介入導致要割地給台北科技大學，引發外界譁然。台北市長蔣萬安16日出席全中運記者會前接受堵訪時表示，北市府已協助都市計畫變更審議，後來中央介入協調，內政部也正在召開會議來進行審查；至於其他修復再利用計劃的執行，都會依照文資法的程序來進行。

內政部國土管理署表示，包括立法委員、文資委員、臺北啤酒工場產業工會、NGO公民團體代表、臺北科技大學校友、里長及其他關心人士等皆在今日的都委會中表達各項建議，內容涵括校地發展必要性、文資保存與台酒啤酒文化活保存問題等。

國土管理署表示，經過委員討論後決議將彙整各界意見組成專案小組進行討論，也藉此增加雙方溝通管道，期待加速整合各界共識，研商具體合理方案，也請教育部與台北科技大學積極回應文資保存及台酒產業發展議題，並補充校地未來發展具體內容，以提高本案的可行性。