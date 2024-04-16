立委批準經長郭智輝曾違反證交法 公司聲明來了

準行政院長卓榮泰16日宣布延攬崇越（5434）集團董事長郭智輝出任中華民國第36任經濟部長。成為內閣大黑馬，引發各界議論，今日並有立委批評準經長郭智輝曾違反證交法、替大陸設晶圓廠等，對此崇越今日代郭智輝發布聲明回應與澄清相關議題。

對於違反證交法被判刑之公司回應，崇越指出，起因為民國96年之商務糾紛，財報數字有出入，主動於民國96年4月23日重編95年1至3季財報；然因重編財報，涉及證券交易法相關規定，崇越科技秉持上市公司負責態度，主動更正，故從輕發落，判予緩刑。依據公務人員第28條規定，接任經濟部部長並無違反規定。

另外先前Bloomberg報導崇越集團子公司替大陸蓋晶圓廠的議題，公司回應，崇越集團旗下環保工程事業—蘇州崇越公司，於 2022 年初取得深圳市鵬芯微集成電路製造有限公司之廢水處理工程案。雙方僅就環保工程項目進行合作，未涉及半導體材料或設備之相關業務往來。

崇越集團強調，近年積極跨國布局，包括在中國大陸及東南亞等區域拓展海外事業，除半導體材料及設備外，業務範圍更擴及科技產業之廢水處理工程；公司所有投資與業務皆遵守國家政策與法令拓展營運項目，絕無踰矩。