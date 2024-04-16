淨零政策進度慢 李遠哲批：政府政策都是騙人的

中研院前院長李遠哲去年曾公開說，2050淨零排放絕對跳票，今天談論淨零與公正轉型論壇時再表示，未來6年若沒辦法將二氧化碳減半，未來根本不會有機會，環境改變太大，人類不能存活，更批評現在的政府「政策都是騙人的」。

去年COP28決議承諾「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」，認為氣候變遷成為氣候風險對世代永續的影響，但台大風險中心去年發布相關結果，多數受訪者認為目前推動淨零轉型涉及的分配、程序、補償及世代正義機制明顯不足。

台大風險中心今天召開「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，邀請李遠哲與青年探討淨零與永續問題。

會中李遠哲表示，人類正在改變地球的大氣層，快速的氣候變遷，帶來另一不可逆轉的是，很大部分的物種會從地球上消失，並影響人類在地球上的生存。

針對永續與淨零碳排議題，李遠哲認為這是全球性的問題，需有全球性的組織來共同處理；人類社會已過度發展，須尋找不同的發展模式；另外，必須學會儲存與轉化太陽能量，以便超國界的共享。

李遠哲指出，距離2030年二氧化碳量減半、2050年淨零排放目標還有約6年時間，若期間沒辦法達到碳排量減半的話，「未來根本不會有機會」，由於環境變化太大，「人類也不能存活下來」，現在的政府過去15年都沒做什麼努力，卻要在這幾年突飛猛進、大幅度改善，直言「現在的政府，政策是騙人的」，呼籲青年要掌握未來。

青年對談及現場提問時，一名師範大學大二生認為整體社會提倡永續，但覺得「永續發展」距離很遠，生活中難以真正落實。

李遠哲表示，從生存觀點來看，要進一步檢討「永續發展」，傳統發展對永續並不利，對發展的觀點要有很大的改變，如企業發展「電子紙」，看似永續，但仍要思考製造過程的碳排放，如今的電動車發展也是用同樣的觀點來思考，是否真的永續、是否使用乾淨的電。

台大公衛教授詹長權進一步舉例，台灣約有2200多萬輛汽車、1440萬餘輛機車，但汽車及機車電動化的數量卻不多，就是因為目前政府沒有一個完整的政策架構，導致電動化的需求不會持續增加；當初訂定憲法時沒有納入氣候變遷的概念，因此現在只能期待青年世代接觸更多相關知識並傳播下去。

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