伊朗向以色列發動攻擊 經部盯物價設通報機制

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

伊朗13日向以色列發動大規模攻擊，是否衝擊油價、物價及經濟，備受關注。經濟部長王美花昨（15）日表示，經濟部已成立緊急通報機制，伊朗宣布僅有這一波攻擊，此舉有助於中東情勢以及國際物價穩定，目前局勢有收斂情形。

伊朗13日晚間以無人機和逾300枚飛彈向以色列領土發動報復性反擊，外界關注戰事升溫對通膨、油價物價、以及中東穩定影響。王美花昨出席「2024全球百大創新機構」頒獎典禮，會前接受媒體採訪時作上述表示。

她表示，戰爭後第一時間，經濟部已成立緊急通報機制，假日期間國際油價略有上升，但從目前國際訊息看來，因伊朗宣布只有這一波攻擊，此舉有助於中東情勢以及國際物價穩定，目前局勢有收斂情形，經濟部會密切注意。

伊朗 物價 經濟部

延伸閱讀

緯創連三年奪創新機構獎 總座林建勳：三領域布局有成

經長：伊朗宣布僅一波攻擊 有助國際油物價穩定

接獲徵詢接任國發會主委？ 王美花：做好每天工作

【重磅快評】花蓮紓困是綁樁 王美花紓困和選舉無關？

相關新聞

303事故後 昨晚險又大停電 台積電柴油機緊急救援

台電昨天傍晚先後有四部重要發電機組密集出現跳機，加上入夜後沒有太陽能光電，台灣供電吃緊，備轉容量率僅剩下不到百分之三，台...

伊朗向以色列發動攻擊 經部盯物價設通報機制

伊朗13日向以色列發動大規模攻擊，是否衝擊油價、物價及經濟，備受關注。經濟部長王美花昨（15）日表示，經濟部已成立緊急通...

營造工程物價指數 飆新高

行政院主計總處最新公布今年3月營造工程物價指數，已飆破歷年最高點，達110.5，其中勞務類漲幅持續擴大，隨著建造成本居高...

商總理事長 許舒博連任

國內工商團體理監事選舉今年一波接一波，全國商業總會昨（15）日召開第十二屆第一次會員大會並改選理監事，截至昨天晚上確認由...

深耕東協 證交所邀台商回台上市

臺灣證券交易所總經理簡立忠日前率領上市發行面主管及上市服務團隊，赴越南河內及胡志明市台商聚落進行交流，瞭解台商在越南營運...

彭博專欄：我國央行是怎麼受制於產業政策的

台灣央行最近的開會決議本該是毫無意外的。聯準會（Fed）幾個小時前維持基準利率不變，有充分理由認為台北會跟進華盛頓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。