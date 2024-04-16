伊朗向以色列發動攻擊 經部盯物價設通報機制

伊朗13日向以色列發動大規模攻擊，是否衝擊油價、物價及經濟，備受關注。經濟部長王美花昨（15）日表示，經濟部已成立緊急通報機制，伊朗宣布僅有這一波攻擊，此舉有助於中東情勢以及國際物價穩定，目前局勢有收斂情形。

伊朗13日晚間以無人機和逾300枚飛彈向以色列領土發動報復性反擊，外界關注戰事升溫對通膨、油價物價、以及中東穩定影響。王美花昨出席「2024全球百大創新機構」頒獎典禮，會前接受媒體採訪時作上述表示。

她表示，戰爭後第一時間，經濟部已成立緊急通報機制，假日期間國際油價略有上升，但從目前國際訊息看來，因伊朗宣布只有這一波攻擊，此舉有助於中東情勢以及國際物價穩定，目前局勢有收斂情形，經濟部會密切注意。

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