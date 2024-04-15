深耕東協 證交所邀台商回台上市

臺灣證券交易所總經理簡立忠日前率領上市發行面主管及上市服務團隊，赴越南河內及胡志明市台商聚落進行交流，瞭解台商在越南營運實況及經營挑戰，並表達證交所加強東協市場鏈結、協助台商永續經營的使命。

證交所深耕東協市場及推動台商回台上市，將越南列為重點經營市場，本次攜手中國信託證券及勤業眾信聯合會計師事務所，於胡志明市舉辦「前進臺灣資本市場說明會」。

證交所於會中就「台灣集中市場概況」、「台商回臺上市規劃」及「新南向企業回台上市」等進行專題分享，中介機構分別就越南總體經濟及海外台商組織架構暨稅務規劃等議題進行分享，獲當地企業代表們熱烈回響，並吸引逾60位台商夥伴出席。

根據經濟部3月調查，台資企業未來三年可能投資的海外地區，越南獲選為傳統產業及資訊電子業者首位，尤其近年越南位居東協國家經濟成長率翹楚，憑藉對外關稅優勢，已成為東協國家吸引最多台商匯聚且營運成長增幅最大國家。

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