工研院八度獲頒全球百大創新機構獎

一年一度的國際創新暨智慧財產權盛會：「全球百大創新機構獎」於15日在臺北舉辦頒獎典禮，主辦單位科睿唯安（Clarivate）針對今年得獎的11家臺灣機構：工研院、鴻海（2317）、聯發科技、友達光電、台達電、瑞昱半導體、台積電、緯創資通、南亞科技與華邦電子，以及首度入榜的中強光電進行頒獎。

上榜率僅萬分之一的情形下，從全球110萬家機構中脫穎而出，獲得全球百大創新機構的肯定，相當難能可貴；臺灣已是連續4年在此國際獎項獲得世界第三的佳績。工研院在經濟部支持下，持續提升跨技術領域的研發優勢，成為亞太地區獲獎紀錄最多的研發機構，也為臺灣獲獎次數最高的機構，為我國產業創新注入活水，發揮影響力。

經濟部部長王美花表示，臺灣獲獎家數再度名列全球第三，這項殊榮突顯臺灣創新研發的堅強實力。臺灣11家獲獎機構專注投入研發，專利組合涵蓋AI人工智慧、數位化及減碳趨勢，這也是近幾年政府積極投入科專預算，布局專利的範疇。經濟部將持續推動臺灣產業數位化及淨零轉型，擴大綠色科技與AI人工智慧之應用研發，強化人才培養計畫及創新環境，穩健提升臺灣產業全球競爭力。今年全球100家獲獎機構絕大多數為企業，在每年非常激烈的競爭情況下，全球只有3家研發機構榮登榜單，其中工研院8度獲獎，更是亞太地區獲得最多獎項的研究機構，顯示工研院科研創新能力備受國際肯定，扮演支持臺灣產業轉型升級之關鍵角色。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過深入的專利數據分析來主動評估國際機構的創新能量，表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及他們所展現的絕佳創造力。科睿唯安副總裁暨全球智權策略長 Vasheharan Kanesarajah 表示，誠摯恭喜工研院第八次獲選全球百大創新機構。作為3家入榜的國家研發單位之一，工研院憑藉獨特的想法和全球影響力，體現卓越的創新精神。在現今快速發展的商業環境中，保有競爭優勢已成為一項具有挑戰性的任務，工研院不僅回應變化，更積極重新定義並推動其所屬領域、產業乃至更廣泛範疇的革新。

代表工研院領取此一獎項的院長劉文雄表示，智慧財產權攸關各國科技優勢與產業競爭力；近年來，智財經營思維轉變，專利不再只是被動防禦的工具，更成為企業競逐國際市場的核心資產。工研院以2035技術策略與藍圖，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會及智慧化致能技術等領域，前瞻布局。過去幾年積極推動無形資產貨幣化觀念，鏈結科技與資本市場，帶動臺灣創新能量。為了鼓勵資本市場勇於投入新創科技，工研院聯合中小企業信用保證基金與臺灣超過40家重要金融行庫，目前已成功協助多家新創與中小企業，以專利獲得銀行融資資金數億元，創造後續難以計數的資金綜效。

除此之外更攜手產學研建置專利平台，組成跨多項技術領域的大專利池（Patent Pool），協助廠商應對來自全球的大型企業與專利蟑螂的挑戰。藉由工研院的專利池、專利分析系統，以及智權人才，結合產業菁英，共組創智智權公司（Intellectual Property Innovation Corporation；IPIC），以企業化與國際化的經營思維與創新模式，為臺灣產業制衡國際專利干擾、降低營運風險與成本，以打群架方式厚實智財資產，不再讓臺灣企業孤軍奮戰。

在經濟部的長期支持下，工研院積極建置「AI專利分析系統」，運用AI技術比對關聯性與相似度，大幅減少人工判讀時間，快速掌握標準專利的含金量，協助降低臺灣資通訊相關產業營運風險及成本，其資料庫龐大，包括全球行動通訊標準組織（3GPP）以及歐洲電信標準化協會宣告（ETSI），超過40萬件5G標準必要專利與技術規格文件。

同時，工研院積極推動專利應用多元化與貨幣化，成功協助中小企業與新創公司運用專利獲得銀行融資，如新創公司「創未來科技」，以自主研發之晶片、微封裝、雷達演算法、機械/散熱設計、資訊系統設計等關鍵專利技術，經工研院專業團隊的技術與專利評價，使得該新創公司獲得信保基金的高額擔保，由凱基銀行提供融資額度新臺幣一億元，創本國銀行無形資產最高融資金額。另如中小企業「騰錂鐳射」，不但透過工研院技術協助，開發關鍵零組件與藍光雷射源，更進一步因工研院的無形資產評價而取得信保基金的信用擔保獲台新銀行數千萬的融資；在技術與資金的同時挹注下，大幅提高該公司轉型升級的成功率。 科睿唯安頒發2024全球百大創新機構獎。(左起)能源署署長游振偉、中強光電總經理林惠姿、南亞科技執行副總經理蘇林慶、瑞昱半導體資深副總經理林盈熙、友達光電技術研發群技術長廖唯倫、聯發科技法務暨智財本部副總經理黃士哲、工研院院長劉文雄、經濟部部長王美花、科睿唯安副總裁暨全球智權策略長Vasheharan Kanesarajah、鴻海中央智權總處處長林忠億、台積電智慧財產處副處長王志華、台達電子法務長葉國良、緯創資通營運架構長暨技術長沈慶堯、華邦電子法務及智權處副處長沈亮雯、技術司司長邱求慧、智慧財產局局長廖承威。記者李珣瑛/攝影

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