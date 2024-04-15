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新南向需求旺 商研院開設越南語、泰語商務外語課

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為協助企業、個人，及專業領域人士增進跨國商務所需的語言能力，商研院數位創新學院規劃「商務外語」系列課程，藉以培養中小企業跨國商務專才，即日起開放報名，4月26日前完成報名，享早鳥優惠。

商研院指出，「商務外語」系列課程以「越南語」及「泰語」打頭陣，從基礎班到高階商務課程，並搭配遠距同步教學，以滿足不同學員的需求。近期特別針對零基礎的學員提供了「基礎泰語」和「基礎越南語」的課程，讓學員在輕鬆愉快的學習氛圍中，快速掌握基本的語言技能。

商研院指出，商務外語教學團隊執行多年教育部計畫，擁有豐厚的語文授課經驗，透過靈活的教學方式及線上教學策略，使學員在最短的時間取得實用的語文能力，為學員不管是個人事業發展還是國際交流打下堅實基礎。無論是希望拓展海外市場的企業家，還是準備走向國際舞台的專業人士，「商務外語」系列課程都將為您提升競爭力，未來也將朝向更多元的課程方向，是充實企業語文能力的最佳選擇。

教育部 越南

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