新南向需求旺 商研院開設越南語、泰語商務外語課
為協助企業、個人，及專業領域人士增進跨國商務所需的語言能力，商研院數位創新學院規劃「商務外語」系列課程，藉以培養中小企業跨國商務專才，即日起開放報名，4月26日前完成報名，享早鳥優惠。
商研院指出，「商務外語」系列課程以「越南語」及「泰語」打頭陣，從基礎班到高階商務課程，並搭配遠距同步教學，以滿足不同學員的需求。近期特別針對零基礎的學員提供了「基礎泰語」和「基礎越南語」的課程，讓學員在輕鬆愉快的學習氛圍中，快速掌握基本的語言技能。
商研院指出，商務外語教學團隊執行多年教育部計畫，擁有豐厚的語文授課經驗，透過靈活的教學方式及線上教學策略，使學員在最短的時間取得實用的語文能力，為學員不管是個人事業發展還是國際交流打下堅實基礎。無論是希望拓展海外市場的企業家，還是準備走向國際舞台的專業人士，「商務外語」系列課程都將為您提升競爭力，未來也將朝向更多元的課程方向，是充實企業語文能力的最佳選擇。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他靠青安貸款買房想再出租 過來人曝嚴重下場：恐被法拍
▪ 南霸天拋「台積電理論」：未來這五區房價會接近
▪ 獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解
▪ 債務風暴正在醞釀 都是房地產惹的禍？
▪ 16家國銀開辦以房養老 七家首季業績都掛「蛋」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言