無人機零組件國產化？ 將由經濟部制定相關產業政策

無人機除了應用於一般生活娛樂之外，現在也應用在救災、戰爭之中；正因為應用多元，交通部民航局也規定，無人機重量在2-25公斤，或者進行群演時，都必須通過資安檢驗。

無人機近來經常被用於戰爭當中，根據外媒報導，伊朗革命衛隊13日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，伊朗革命衛隊稍稍早透過國營媒體表示，「革命衛隊航空部門已經發動數十架無人機和飛彈攻擊以色列目標回應猶太復國主義國家罪行」，伊朗軍隊表示，飛行將近1小時的無人機「很快會抵達被占領的領土」。

無人機在台灣空域愈來愈常見，外界也擔心無人機是否會被敵對勢力當成武器；數位部次長李懷仁今天表示，政府重視國內無人機資安風險，這也是為什麼數位部旗下電信技術中心（TTC）會成立「無人機資安聯合驗測實驗室」，為的就是要確保無人機在資安上做到最高標準，保護國內無人機起飛的時候，不會出現資安風險，若無人機不幸被駭客入侵，國防部、警方也在外島有配置干擾槍，未來關鍵基礎設施也會有相關配置，透過技術方式反制攔截。

李懷仁指出，對數位部來說，無人機的資安標準就是要做到安全，至於零組件的採用，則是要看是否涉及核心系統及操控；至於是否危害國家資通安全，這部分由數位部資安署和工程會一起做協助，另外，無人機零件是否全面國產化，則是由經濟部來制定無人機產業發展政策。

根據交通部民航局規定，目前必須要通過資安檢測的無人機機款，主要聚焦在2-25公斤的無人機機款、群飛展演，這兩大類的無人機機種必須要通過資安檢驗，至於一般民眾娛樂或者是遙控機型，因為重量在規範之下，民航局不會要求無人機做資安檢驗。