中油：明起油價不調整

台灣中油宣布，自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升27.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.8元及5.4元。

台灣中油表示，受沙烏地阿拉伯調漲5月銷往亞洲原油官價及以色列對伊朗的衝突導致中東地緣政治情勢升溫等因素影響，國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.12美元，新台幣兌美元匯率貶值0.106元，國內油價依公式計算漲幅為1.26%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.8元及5.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.4元及5.0元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

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