台電強韌電網計畫帶動 重電產業獲利帶勁

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台電強韌電網計畫帶動電力設備需求強勁。 圖／聯合報系資料照片
台電強韌電網計畫帶動電力設備需求強勁。 圖／聯合報系資料照片

台電強韌電網計畫帶動電力設備需求強勁，各國政府積極推動能源轉型浪潮下，國內外市場需求火熱，重電產業業績與股價雙雙噴發。中興電（1513）昨（12）日公告2月自結稅後純益3.85億元、年增48%，每股稅後純益0.74元。大亞（1609）董事會昨日通過每股擬配發1.7元股利，為歷年股利股息配發最佳的一次。

中興電依據有價證券達公布注意交易資訊標準，昨日公告2月稅前盈餘4.78億元，稅後純益3.85億元、年增48%，每股稅後純益0.74元。大亞昨日也公布股利，去年每股稅後純益3.91元，董事會通過每股擬配發1.7元股利，其中現金股利1.2元、股票股利0.5元，為歷年股利股息配發最佳的一次，現金股息殖利率約2.3%。

重電族群昨日強勢表態，包括華城、亞力、士電、中興電及大亞同步亮燈漲停，其中重電股王華城股價來到946元，持續向千元大關挺進。

重電四雄今年首季營收均創同期新高。其中，華城累計第1季合併營收30.37億元、年增97.1%；士電第1季合併營收99.17億元、年增10.5%；亞力第1季合併營收20.63億元、年增12.5%；中興電第1季合併營收61.3億元、年增5.1%。

華城表示，今年以來營收成長主因外銷訂單增加，在手訂單滿載、能見度看到2025年，且開始接2026年訂單；法人估，華城今年產能將可提高三至四成，外銷比重有望擴大至四成以上。

中興電在手訂單金額410億元，集團近期已將今年接單目標由原訂300億元上修至350億元，新增商機包括離岸風電升壓站EPC統包工程，以及36部離島發電機汰換需求等。法人估，離岸風電三期電廠發電量與規模將擴大，預期可推升中興電在離岸風電升壓站統包工程營運；另外，中興電也看好氣體絕緣開關（GIS）商機，將持續擴充產能。

士電指出，重電事業今年接單量將跳躍式成長，為因應產能需求，將加蓋新廠房，擴充大型變壓器產品線，預計今年底可完成建置，最快明年首季投產，屆時產能增加25%，預期未來仍可維持雙位數成長。

股利

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