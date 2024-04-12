散熱方案龍頭大廠雙鴻科技 斥資26億於新北建企業總部

經濟部投資台灣事務所12日再添四家企業擴大投資，其中台商回台方案的雙鴻科技（3324）斥資新台幣26億元，在新北產業園區興建企業營運總部，預計2026年第2季完工。

根據最新統計，投資台灣三大方案已吸引1,467家企業，投資額逾2.2兆元，後續尚有17家企業排隊待審。

投資台灣事務所表示，雙鴻科技為專業全方位散熱方案提供商，亦為全球最大筆記型電腦散熱模組設計及製造廠。為了滿足散熱模組客製化設計需求，產品版圖從筆電、顯示卡、電競、主機板、智慧型手機的散熱模組，擴增至提供伺服器、雲端資料中心的散熱解決方案。

隨著營運規模擴大，雙鴻科技規劃於新北產業園區興建企業營運總部，建置液冷技術相關生產線，整體投資金額約26億元，可創造109名就業機會。

第二案為鉅鋼機械，由於產品需求不斷增加，鉅鋼機械擬於台中市西屯區興建新廠，升級設備並導入自動化倉儲、智能生產系統，以實踐數位化轉型與智慧製造的理念，此外，新廠的公共設施將採用節能設備及能源管理系統，期望友善環境，形塑綠色企業文化。

第三案是江岱電機行，隨著歐盟、美國等國家紛紛將馬達能效標準提高到IE4效率，預估全球將掀起傳動馬達產品換機潮，看好此波汰舊換新的商機，江岱電機行規劃於台中市大甲區興建智能新廠，研發生產高效能馬達及電動車馬達，並擬於新廠屋頂架設太陽能板，期望在產製高效環保商品時，也能逐步降低碳排放，預計投資金額逾五億元，可創造35名本國就業機會。

第四案騰展車業，其為機車行業者，為增加維修服務能量，擬增聘二名專業技師，投資超過500萬元，裝修位於新北市三重區的營業場所，購置保修相關機器設備，並為加盟電動車事業預作準備。

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