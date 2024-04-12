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陳揆：大矽谷方案 將審慎規劃產業發展所需

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長陳建仁12日視察「新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程（中興路－力行路段）」完工後的改善成果時表示，為促進桃竹苗科技產業轉型與升級，政府也提出「桃竹苗大矽谷推動方案」，希望將桃竹苗地區打造為更加完整的產業生態圈；另為促進地方交通建設更臻完善，政府也已編列4年400億元預算，推動「永續提升人行安全計畫（修正計畫）」，請地方政府踴躍提出計畫，共同保障行人用路安全。

陳建仁表示，很高興今日前來視察新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程完工後的改善成果，在中央地方團結攜手合作下，國家建設的發展不斷向前推進，他要向地方政府致上最高的敬意與謝意。他說，他擔任行政院國家科學委員會主委時，一直積極扶植全台科學園區的發展，希望年產值總和達2兆元，而2008年他卸任國科會主委時，年產值已近1.9兆元，其後在政府持續獎勵推動下，2023年全年產值已高達近4兆元，也使得科學園區成為推動台灣經濟成長相當重要的引擎之一，讓全世界看見台灣科技產業的韌性。

陳建仁進一步指出，為促進桃竹苗科技產業轉型與升級，政府也提出「桃竹苗大矽谷推動方案」，將審慎規劃產業發展所需的水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住及子女教育等配套措施與建設，希望透過本方案推動，將桃竹苗地區打造為更加完整的產業生態圈。

此外，陳建仁提到，政府相當重視行人交通安全，已編列4年400億元預算，推動「永續提升人行安全計畫（修正計畫）」，由內政部國土管理署主責，持續推動道路及人行環境相關改善工作，也請地方政府踴躍提出相關計畫，讓地方交通建設更臻完善；同時，行政院也已通過「行人交通安全設施條例」草案，並送立法院審議，希望早日三讀通過，以保障行人用路安全。

陳建仁強調，蔡總統上任以來，持續推動各項建設，促進國家經濟不斷蓬勃發展，並推動國機國造、國艦國造等政策，持續提升我國國防自主量能，積極捍衛國家安全；同時，政府也積極建置完整的社會福利體系，並優先編列充足預算，讓民眾獲得政府全方位的支持。陳建仁特別感謝立法委員們在立法院大力支持，讓各項建設得以順利推動，並期許中央與地方政府一起攜手合作，讓各項地方與國家建設更加進步。

陳建仁到場後，首先聽取內政部國土管理署北區都市基礎工程分署曾正宗分署長及新竹縣政府工務處戴志君處長分別說明「新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程（中興路－力行路段）」與「跨頭前溪交通建設」簡報。

為紓解國1竹北及新竹交流道路段尖峰時間壅塞問題，因此新竹縣政府提出改善建設計畫，由中央政府「生活圈道路交通系統建設計畫」，給予總經費18.31億元的經費支持，共同推動這項改善工程。該工程北起新竹縣中興路，往南跨越柯湖路及柯子湖溪，銜接新竹科學園區力行路，全長約1.3公里，並串聯新竹地區自行車道路網。該工程已於2023年10月13日完工，通車後竹北至竹科經由高鐵橋下道路，約可節省15-20分鐘車程，進一步健全新竹縣市整體路網，並帶動區域產業發展。

竹科 陳建仁

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