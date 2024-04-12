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數位部「點子松」徵件起跑 邀全民共同想像人機共融新未來

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
數位部長唐鳳指出，人工智慧讓進步速度越來越快，因此舉辦點子松活動希望邀請全民一起發想未來，成為推動社會進步的動力。圖/數位發展部提供
數位部長唐鳳指出，人工智慧讓進步速度越來越快，因此舉辦點子松活動希望邀請全民一起發想未來，成為推動社會進步的動力。圖/數位發展部提供

數位發展部第三屆「點子松」徵件活動開跑，本屆「點子松」主題是「WeWe Futures：2040人機共融( Extended Intelligence )」，邀請全民一起發揮想像力和創造力，共同探索對於2040年人機共融新未來的想像和期待。

數位部今（12）日舉行「第三屆點子松徵件記者會」，部長唐鳳致詞時表示，前二屆的點子松以「WeWe Futures」為主題，邀請全民探討各個世代、各個地區對於2040年生活的想像和期待，今年第三屆活動延續歷屆精神，共同想像人機共融的新未來，探討共融價值的可能性。

唐鳳說，社會一直以來都是因為人的夢想而前進，因為有不斷拋點子的人、以及讓點子成真的人，過去的科幻變成了今天的日常、曾經的想像成為了當下的真實，人工智慧（AI）的加入更將讓進步的速度越來越快，因此數位部舉辦點子松活動，希望邀請全民一起發想未來，成為推動社會進步的動力。

唐鳳指出，面對人工智慧（AI）的快速發展，數位部去（112）年5月25日正式成為國際非政府組織「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP）的合作夥伴，共同發起對齊大會（Alignment Assemblies）專案，並舉辦一系列公民審議活動，探討AI應用倫理及創作心得，凝聚社會對AI發展的共識。希望點子松在這樣的基礎上，繼續全民協力共創未來。

數位部說明，第三屆「點子松」徵件活動即日起至7月15日截止，歡迎全民參與，不分年齡、國籍，個人或團隊皆可投件，每人或每隊投件數至多3件。邀請投件者以「未來視角（Future Vision）」描述所預見在生活、社群、職場、各環境各場域中，可透過純文字描繪，或者以圖文、影像等方式表達。

通過複選階段的作品將由專家學者輔導深化，協助精煉作品價值，再提交作品進入決選，期盼藉由活動徵集的創意，激發未來尖端技術的創新。本屆活動規劃高達260萬的總獎金，各項獎項都將獲頒獎金及獎狀（或獎牌），並可選擇實體或數位獎狀（獎牌），以作為紀念。

AI 唐鳳 數位部

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