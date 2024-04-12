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產業轉型有成！ 蔡總統盼科技產業續占國際領先地位

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

蔡總統12日上午接見「2023第十九屆國際傑出發明家獎」得獎人，肯定大家在各自領域努力貢獻，成為產業進步重要推手。並表示，過去八年來，政府積極推動「5+2 產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」，協助產業轉型升級、全面提升創新能量，投入的研發經費也逐年成長，在2022 年增加到 8,980 億元，占 GDP 比重 3.96%，雙雙創下新高紀錄。她期盼台灣的科技產業持續在國際占有領先地位，也期待得獎人繼續秉持專業和熱忱，享受發明樂趣，創造更多成果。

蔡總統致詞時表示，歡迎吳國俊理事長再次率領得獎團隊來到總統府，她要恭喜所有得獎人在激烈的競爭中脫穎而出，獲得「國際傑出發明家獎」的肯定，也要特別感謝中華創新發明學會透過這項獎項，促進產業界、學術界的交流。在大家的共同努力下，臺灣的發明人才、研發能力及創新成果，都持續受到國際肯定。

蔡總統指出，根據瑞士洛桑管理學院公布的「2023年IMD世界競爭力年報」，在每千人研發人力的排名，台灣是世界第一。政府為了讓台灣的科技產業，持續在國際占有領先地位，投入的研發經費也逐年成長。

蔡總統進一步指出，2021 年台灣的研發經費是8,206億元，占 GDP 比例達到3.77%，首度超過美國（3.46％）、日本（3.3％）及德國（3.13％）等先進國家；隨後在2022 年，再增加到 8,980 億元，占 GDP 比重 3.96%，雙雙創下新高紀錄。

蔡總統提到，過去8年來，政府積極推動「5+2 產業創新計畫」、「六大核心戰略產業」，協助產業轉型升級、全面提升創新能量。各位得獎人橫跨的領域從環境保護、人工智慧，到生物技術、醫學科技、機械等，非常多元。她要感謝大家在各自的領域努力貢獻，成為產業進步的重要推手。

蔡總統說，今天現場也有各個年齡層的發明家，除了有長年投入發明的優秀發明家；也有年紀輕輕，便擁有豐富創意跟行動力的小小發明家。像是台中市內新國小六年級的葉倖綺同學，因為弟弟學走路常跌倒，希望保護弟弟，先是發想出「軟的安全帽」，再發明出「軟性帽體結構」。這個「防撞帽」的創意，也獲得了日本和德國發明展的金牌肯定。

蔡總統接著說，台北市仁愛國小五年級的郭沂萱同學，則是心疼媽媽幫她吹頭髮容易手痠，設計出「吹風機提帶」，可以牢固地懸掛吹風機，也能夠輕鬆吹乾長髮，這個發明也得到首爾發明展的銀牌。

蔡總統表示，這兩位同學出自對家人的關懷，發揮創意、解決問題，真的很不簡單。各位得獎人的發明都能夠幫助人們擁有更好的生活，期盼大家繼續秉持專業和熱忱，享受發明的樂趣，創造更多的成果，並再次恭喜所有得獎人。

GDP 發明展

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