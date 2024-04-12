4大國營事業徵才665人 起薪上看4.2萬元
4大國營事業招募新血，經濟部今年將舉辦所屬事業新進職員招考，台電、中油、台糖與台水暫定釋出665個名額，以電機類招考168名為最多，起薪新台幣4.1萬至4.2萬元，訂於10月13日進行甄試初（筆）試。
因應國營事業人力需求，並傳承核心技術及經驗，經濟部持續徵才，甄試簡章預定6月12日上網公告，今年招考總名額暫定為665名，甄試共有23個類別。
經濟部今天發布新聞稿公告徵才消息，電機類招考168名為最多，其中台電所需電網電力、儀控、運轉維護等專業人才，以穩定供電及邁向電力淨零轉型。
除了電機類別外，其次為企管釋出115個名額，另有人資9名、財會29名、資訊33名、圖書資訊4名、統計資訊3名、政風4名、法務4 名、地政18名、土地開發4名、土木45名、建築8名、機械85名、儀電44名、環工10名、職業安全衛生14名、畜牧獸醫3名、農業8名、化學9名、化工製程39名、地質6名、地球物理3名。
經濟部說明，招考新進職員起薪約4.1萬元至4.2萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。另如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第5年，月薪最高上看近6萬元。
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