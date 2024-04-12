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食安危機處理 產官都要小心

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
寶林中毒事件後，消費者一旦用餐後發生上吐下瀉，就會由醫療院所做通報，衛生單位立刻啟動調查，並對外發布相關訊息。 圖／聯合報系資料照片
寶林中毒事件後，消費者一旦用餐後發生上吐下瀉，就會由醫療院所做通報，衛生單位立刻啟動調查，並對外發布相關訊息。 圖／聯合報系資料照片

近期食物中毒事件頻傳，對餐飲集團來說，食安問題若不謹慎處理，恐成燎原之火，危及長久辛苦建立的商譽。為此國內餐飲集團內部早已建立明確的管控SOP和應對之策，但何以近期食物中毒發生頻率這麼高，且風暴還不斷擴大？

餐飲業者表示，過往消費者若用餐後感到身體不適，通常就醫後會打來門市或客服做「客訴」，內部接獲通知後，就會進行了解與補償。但寶林中毒事件後，消費者一旦用餐後發生上吐下瀉，就會由醫療院所做通報，衛生單位立刻啟動調查，並對外發布相關訊息，導致近期食安事件頻傳，而很多案件都還在調查階段，就已引起高度恐慌。

然而，食安事件一旦發生，最困難的就是「判斷汙染源」。餐廳的狀況很複雜，有時候需要經過科學檢驗才能確定汙染源，是食材、環境、還是做菜的人？而衛生局採集檢體結果出爐需要時間，不是一天、二天會有結果，但消費者等不了這麼久。

餐飲業者指出，台灣有超過16萬家餐飲業者，是民生經濟重要基礎，期盼衛生單位在處理食安事件應該謹慎，必須等疫調結果出來，確認原因後才能對外公布。對加盟連鎖店而言，打擊的不是只有單一門店，而是數百甚至上千家門市與加盟主，政府不得不慎。

中毒 食安 餐飲業

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