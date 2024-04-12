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餐飲業食安事件連環爆 王品集團啟動賠償及慰問措施

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
王品旗下兩家餐廳「初瓦」、「嚮辣」檢驗結果出爐，顯示是由「諾羅病毒」引起，集團隨即啟動賠償與慰問措施。 圖／聯合報系資料照片
王品旗下兩家餐廳「初瓦」、「嚮辣」檢驗結果出爐，顯示是由「諾羅病毒」引起，集團隨即啟動賠償與慰問措施。 圖／聯合報系資料照片

國內食安風暴猶如滾雪球，繼「寶林茶室」中毒事件、王品（2727）旗下兩品牌也有食安問題，昨（11）日又有餐廳爆雷。藏壽司有兩家分店兩周內接獲兩起疑似食物中毒個案通報，昨日已有兩店被要求暫停營業。

衛生福利部食品藥物管理署將與地方政府衛生局聯手，今起對藏壽司全國分店展開總體檢，預計一周完成稽查。

王品旗下兩家餐廳「初瓦」、「嚮辣」檢驗結果出爐，顯示是由「諾羅病毒」引起，集團隨即啟動賠償與慰問措施。

藏壽司接獲新北市衛生局公文指示，接獲醫院通報3月31日有兩名、4月10日四名客人至旗下的新莊宏匯店用餐後，出現腹痛、腹瀉及嘔吐等症狀，達暫停作業標準，新莊宏匯店即日起暫停作業。另，淡水店同樣接獲衛生局公文，醫院通報4月2日有三名、4月8日兩名客人分別至該店用餐，之後出現疑似食物中毒症況，同樣亦因一年內出現兩起疑似食物中毒事件，遭到停業。另，新店威秀裕隆店也有兩名腹瀉通報個案。

考量連鎖業者管理系統相近，食藥署將與地方政府衛生局聯手，今日起將對藏壽司全國分店總體檢，以人員健康管控、食材與環境衛生、操作流程等為稽查重點，預計一周完成。對此，藏壽司表示，將全力配合衛生單位稽查相關作業，並立即針對缺失改善；而遭停業的兩家店皆須複查通過後，才能重新營業。

王品因台北市衛生局接獲醫院通報，民眾於4月2日至5日在初瓦和嚮辣西門店用餐後，陸續發生嘔吐、腹瀉症狀，通報人數逾百人，衛生單位初步檢驗後顯示「諾羅病毒」陽性。

王品表示，除了再度向消費者表達歉意，同時擬妥三關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付、及消費者慰問金。

王品表示，只要是4月2日至6日宣布停業前的顧客，餐費憑消費證明，將全額退款。同時，4月2日至11日的醫療費用，可以憑醫療收據辦理給付。而消費者慰問金，將依個別狀況處理。由於相關作業需要時間，預計4月18日開始在初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付，減少消費者困擾。同時退款作業沒有設定期限，消費者有充分的時間辦理。

消費 王品

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