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WTO出口值全球排名曝光 台灣2023年排第16、歷年來名次第3高

中央社／ 台北11日電
財政部今天引述WTO最新公布統計指出，台灣2023年出口值4324億美元、占全球比重1.8%，世界排名第16，與2022年相比前進1名。圖／聯合報系資料照片
財政部今天引述WTO最新公布統計指出，台灣2023年出口值4324億美元、占全球比重1.8%，世界排名第16，與2022年相比前進1名。圖／聯合報系資料照片

財政部今天引述WTO最新公布統計指出，台灣2023年出口值4324億美元、占全球比重1.8%，世界排名第16，與2022年相比前進1名，而2023年的名次，是2001年有統計以來的第3高紀錄。

財政部今天發布統計通報指出，2023年全球景氣通膨壓力及升息制約，主要國家經濟成長普遍減速。根據世界貿易組織（WTO）最新公布統計，去年全球出口總值23.8兆美元，較2022年減少4.6%，以中國出口3兆3800億美元居首，占全球比重14.2%，其次依序為美國占8.5%、德國7.1%、荷蘭3.9%、日本3%。

觀察亞臨國家，財政部統計處表示，2023年南韓出口6322億美元，占全球比重2.7%，排名第8、滑落2名；香港占全球比重2.4%，排名續居第10；新加坡居第15，前進1名。

台灣2023年出口4324億美元、占全球比重1.8%，世界排名第16，與2022年相比前進1名，而2023年的名次，創2001年有統計以來的第3高紀錄，僅次於2001和2002年的第14名。

同時，2023年全球進口總值24.2兆美元，衰退5.7%，財政部統計處指出，前5大進口國為美國、中國、德國、 荷蘭及英國；香港及南韓分列第9、第10，新加坡第17，台灣進口值3514億美元，占全球比重1.4%，居第21名、滑落4名。

若以進出口合計的貿易總值來看，台灣2023年世界排名第19名。

檢視主要經濟體出口的全球占比變化，財政部統計處表示，2023年中國、日本、南韓及香港出口占比均與2022年持平，德國、美國則分別上升0.4、0.2個百分點，台灣、新加坡各下降0.1個百分點。

若與10年前比較，中國占比增加2.6個百分點，財政部統計處指出，主因擁有全球製造業供應鏈的相對優勢、持續加強產業升級及融入區域經貿整合，台灣與美國也均增0.2個百分點，日本降0.8個百分點，新加坡、南韓、香港及德國降幅介於0.2至0.5個百分點之間。

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