機械3月出口月增逾3成 公會：AI支撐製造業投資動能

台灣機械工業同業公會今天公布出口統計，3月機械出口值24.37億美元，月增31.5%，年減1.5%。公會指出，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）應用支撐台灣製造業投資動能，但全球景氣回升步調仍緩，企業資本支出態度偏審慎。

台灣機械工業同業公會下午公布出口統計，3月機械出口值24.37億美元，較2月18.52億美元增加31.5%，較去年同期24.73億美元減少1.5%。以新台幣計算769.24億元，較去年同期成長1.7%。

機械公會分析，機械設備訂單景氣逐漸回溫趨勢不變，儘管今年前2月機械外銷訂單29.3億美元，較去年同期減少3.3%，主要是全球經濟復甦緩慢，業者對設備投資保守觀望，不過公會預估，機械設備訂單在大環境景氣不變下，將呈現緩步回升。

累計今年前3月機械出口值67.37億美元，較去年同期減少1.8%。以新台幣計價約2112.12億元，較去年同期成長1.0%。

其中第1季機械出口前3大產品包括檢量測設備、電子設備、工具機，公會指出，檢量測設備和電子設備年成長均為3.4%，但工具機產業仍負成長，工具機前3月出口金額5.31億美元，年減幅度縮小至10%。

觀察今年前3月機械出口國前3大市場，機械公會指出，包括美國（16.50億美元、占比24.5%）、中國大陸（15.46億美元、占比22.9%）、日本（5.24億美元、占比7.8%）。

公會表示，觀察各市場庫存去化程度，加上商業展覽已全面恢復，目前正在展出的中國數控機床展覽會（CCMT2024），展況熱絡，可期待中國大陸市場逐漸回溫。

展望未來，機械公會表示，隨著高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）等新興科技應用持續擴展，可望帶動相關供應鏈投資，加上企業因應淨零及數位自動化轉型趨勢，持續投入製程升級及改善，可支撐台灣製造業投資動能，不過全球景氣回升步調仍緩，企業資本支出態度偏審慎。

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