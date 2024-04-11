動保團體籲禁用山豬吊 陳駿季承諾1年緩衝期

立法院經濟委員會今天審查野生動物保育法部分條文修正草案，對於動保團體呼籲應立法禁用山豬吊，農業部代理部長陳駿季說，現在禁用反而造成非法地下化交易，他承諾以1年緩衝期為限，推廣改良式獵具後就公告禁用山豬吊。

立法院經濟委員會今天審查遠洋漁業條例部分條文修正草案、野生動物保育法部分條文修正草案等，台灣動物保護行政監督聯盟等20個動保團體上午也在立院外舉行記者會，呼籲除了立法禁用獸鋏外，也應包含山豬吊等金屬套索陷阱等獵具。

民進黨立委陳亭妃表示，農業部現在立場是禁用獸鋏，這部分沒有爭議，但沒有包括山豬吊，會被民間團體以為政府做半套，其實並不是如此，農業部應該把話說清楚。

陳駿季表示，農業部對山豬吊也是反對的，只是目前在靠近山邊的農民及原住民部落，現在還是有繼續用的必要，若現在禁用反而造成非法地下化交易；農業部現在積極推廣改良式獵捕獵具，會在推動宣導某個程度後，就可以用野保法第19條公告禁止。

陳亭妃說問陳駿季有沒有決心，是不是應該要有個期限。

陳駿季表示，農業部絕對有決心，務實的部分是，可以承諾在1年內緩衝期為限，把改良式獵具推廣，用野保法第19條，公告禁用山豬吊。

這次修正要點包含全面禁用獸鋏，增訂原住民非營利自用的狩獵要件、備查制及未經許可獵捕保育類野生動物的行政罰，擴大得沒收、沒入犯罪或違規相關物品的範圍，增訂保育類野生動物逸失圍捕費用由飼主負擔，加重未通報或未積極圍捕的罰則等4大重點。

陳駿季在先前答詢時表示，野保法原本只規範原住民未經許可獵捕一般類野生動物的行政罰，致王光祿案未經申請獵捕保育類野生動物須以刑罰，因此修法原住民未經許可獵捕保育類及一般類野生動物，均以行政處罰，也就是全面除罪化，保障原住民族權益。

陳駿季指出，目前在原住民地區已替換3700多個改良式獵具，避免對動物造成額外傷害，逐步全面禁用山豬吊會是下個目標。（編輯：蘇志宗）1130410

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