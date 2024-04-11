數學系畢業 這項技能獲青睞讓他年薪120萬
數學系是理工科嗎？畢業能做什麼？41歲的建良，私立大學應用數學系畢業，先後投入傳產業、金融保險業，目前擔任專案管理師，隨著實力與資歷累積，目前年薪站穩120萬元。他說，雖然寫程式的功力不如資工系，但是挖掘問題、思考問題以及解決問題能力，絕對比其他科系來得強，也是他職場生存最大助力。
建良說，自己從小就對數學極有興趣，大學志願填了應用數學系，在校期間積極學習C++、Java、基礎計算機概論等，畢業後求職一路順遂，十多年的職場經歷訓練出「解決問題的能力」，因而深受主管青睞。
建良分享，數學系背景的人思考快、邏輯好，雖然寫程式的功力不如資工系，但是挖掘問題、思考問題以及解決問題的能力，絕對比其他科系來得強，例如開會時老闆很粗略只提出想法和要求，「但我會懂得老闆其實想看到哪些具體內容，然後做出架構邊改邊修，工作起來更有效率」。
他說，很多人認為數學系畢業生容易有職場天花板這種錯誤迷思，但其實數學系並非只能走教職一路，目前各大學開設的學程很多元也很實用，建議學弟妹不要自我設限，盡量在職場中不斷學習新技術，不懂就問，想辦法讓自己變強，擁有不可被取代的價值。
另一個台大數學系高材生沙先生，已經在金融業工作4年，談起數學系的就業優勢，沙先生表示，數學系是數理學習的基礎，在校的所學，對於邏輯的養成，以及解決問題的能力都有很大的幫助。
為了投身金融業，大學畢業後沙先生選擇就讀財金研究所，沙先生表示，近年來AI發展的趨勢，促使金融業對於擁有數理背景的求職者特別青睞，特別是交易員、精算師這類的職務，雖然沒有科系限制，但同樣畢業自商學類的研究所，大學時期擁有數理背景的求職者，雀屏中選的機會更高，是很重要的加分項。
因為對數字特別敏感，再加上大學時期紮實的訓練，沙先生說數學系畢業的學生，更能專注解決問題，在工作上的表現也會更好，進入金融業4年，他的年薪已經突破百萬，很大一部分可以歸功於大學時期打下的良好基礎。
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